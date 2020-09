Europa League 2020/2021, secondo turno preliminare: pokerissimo del Willem, avanti il Lech (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tanti gol e pochi verdetti a sorpresa nei match del secondo turno preliminare di Europa League in programma mercoledì 16 settembre. Le reti di Pavlidis (doppietta), Saglam, Nunnelly e Tresor hanno permesso al Willem II di sbarazzarsi del Progres col risultato di 5-0. Tre reti (Tiba, Kaminski, Marchwinski) sono bastate invece al Lech per avere la meglio sull’Hammarby. Si è decisa ai rigori invece la sfida tra B36 Torshavn e TNS dopo il 2-2 maturato al termine dei tempi supplementari: passa la squadra delle Far Oer. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tanti gol e pochi verdetti a sorpresa nei match deldiin programma mercoledì 16 settembre. Le reti di Pavlidis (doppietta), Saglam, Nunnelly e Tresor hanno permesso alII di sbarazzarsi del Progres col risultato di 5-0. Tre reti (Tiba, Kaminski, Marchwinski) sono bastate invece alper avere la meglio sull’Hammarby. Si è decisa ai rigori invece la sfida tra B36 Torshavn e TNS dopo il 2-2 maturato al termine dei tempi supplementari: passa la squadra delle Far Oer.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Sorteggio fase a gironi di Europa League: guida completa UEFA.com Champions, sorteggio dei gironi il 1° ottobre: Juve in prima fascia, rischiano le altre italiane

Con la Serie A ormai alle porte, anche la Champions League scalda i motori. Il primo ottobre a Nyon si svolgerà il sorteggio per la fase a gironi della massima competizione continentale. La Juventus r ...

Tonali canta Celentano: show nel ritiro del Milan

DUBLINO - Tonali si presenta ai suoi compagni con un classico "rito d'iniziazione". Il nuovo centrocampista dei rossoneri durante una cena con i compagni si è esibito cantando Azzurro di Adriano Celen ...

