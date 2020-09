Tommaso Zorzi ha la febbre nella casa del GF VIP 5: ansia tra i suoi fans (Di martedì 15 settembre 2020) E’ partita la grande avventura ieri sera! La prima puntata del Grande Fratello VIP 5 è andata in onda il 14 settembre 2020 e ha già portato una bella ventata di novità nel mondo del trash televisivo! Tra i personaggi più attesi di questa edizione c’è Tommaso Zorzi, notissimo influencer e personaggio molto seguito e amato sui social. Così “influente” da poter nella prima parte della puntata del GF VIP di ieri, gestire l’account twitter del programma. Ma questa notte nella casa è successo qualcosa di inaspettato. Tommaso infatti, alla fine della diretta con Alfonso Signorini ha iniziato a dire di non sentirsi molto bene. L’influencer pare avesse la febbre, anche per questo ha messo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 settembre 2020) E’ partita la grande avventura ieri sera! La prima puntata del Grande Fratello VIP 5 è andata in onda il 14 settembre 2020 e ha già portato una bella ventata di novità nel mondo del trash televisivo! Tra i personaggi più attesi di questa edizione c’è, notissimo influencer e personaggio molto seguito e amato sui social. Così “influente” da poterprima parte della puntata del GF VIP di ieri, gestire l’account twitter del programma. Ma questa notteè successo qualcosa di inaspettato.infatti, alla fine della diretta con Alfonso Signorini ha iniziato a dire di non sentirsi molto bene. L’influencer pare avesse la, anche per questo ha messo ...

