Serie C, i tre gironi confermati dalla Lega Pro (Di martedì 15 settembre 2020) Si è svolto oggi pomeriggio in videoconferenza il Consiglio Direttivo di Lega Pro dopo l’esito del Consiglio Federale, che ha proceduto all’unanimità ad indicare Bisceglie e Foggia quali titolari all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, tenendo presente il principio dello slittamento della classifica e il posizionamento al primo posto in classifica della seconda classificata nel girone H di Serie D.Le due società avranno 10 giorni di tempo per finalizzare le procedure di iscrizione, che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi.Il Direttivo di Lega Pro ha, inoltre, provveduto alla compilazione dei gironi (confermando le anticipazioni ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Si è svolto oggi pomeriggio in videoconferenza il Consiglio Direttivo diPro dopo l’esito del Consiglio Federale, che ha proceduto all’unanimità ad indicare Bisceglie e Foggia quali titolari all’iscrizione al prossimo campionato diC, tenendo presente il principio dello slittamento della classifica e il posizionamento al primo posto in classifica della seconda classificata nel girone H diD.Le due società avranno 10 giorni di tempo per finalizzare le procedure di iscrizione, che saranno poi prese in esameCovisoc eCommissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi.Il Direttivo diPro ha, inoltre, provveduto alla compilazione dei(confermando le anticipazioni ...

