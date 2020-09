Scoperta col drone piantagione di marijuana nel Mantovano: arrestato coltivatore (Di martedì 15 settembre 2020) Mantova, 15 settembre 2020 - Grazie anche all'uso del drone i carabinieri hanno scoperto una piantagione con 530 piante di marijuana nel Mantovano e arrestato per spaccio il 'coltivatore'. Le piante ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 15 settembre 2020) Mantova, 15 settembre 2020 - Grazie anche all'uso deli carabinieri hanno scoperto unacon 530 piante dinelper spaccio il ''. Le piante ...

sillacellino : @Lore1968NL @lamezzastagione Il babbo, alla sua veneranda età, ieri s'è fatto 340 km. in scooter su e giù per la To… - usato_di_sicuro : @LaMentegatta Organizzazione Mondiale Scoperta dell'acqua calda. Se starnutisci nel gomito e poi lo strofini col g… - elipez58 : RT @corsainsalita: Prendetevi 5 minuti. Metto qua in anteprima il post col mini documentario della (ri) scoperta del tempio a Pozzo di Cucc… - scheerenberger : RT @tg2rai: Scoperta in #Slovenia una nuova #fossacomune con i resti di 139 persone uccise dalle truppe comuniste di #Tito, anche donne. Tu… - iglifiommi73 : FACEZIA:!A PRESCINDERE DALLA SCOPERTA SATELLITARE DELL'INTERCETTAZIONE DEL PENSIERO L'UOMO A LIVELLO CEREBRALE GIA'… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta col Scoperta col drone piantagione di marijuana nel Mantovano: arrestato coltivatore IL GIORNO Scoperta col drone piantagione di marijuana nel Mantovano: arrestato coltivatore

Mantova, 15 settembre 2020 - Grazie anche all'uso del drone i carabinieri hanno scoperto una piantagione con 530 piante di marijuana nel Mantovano e arrestato per spaccio il 'coltivatore'. Le piante e ...

Due gemelle nascono col Covid, dopo che la mamma aveva scoperto di averlo pochi giorni prima

Forse sono i primi gemelli in Regno Unito nati col Covid-19. Quel che è certo è che ora sono in forma, stanno bene e sono tornati a casa con i loro genitori felicissimi. Kenna e Lissa Curtis pesavano ...

Possibile vita su Venere, astrofisico Masi: “Cautela, ma indizio intrigante e inaspettato”

L'annuncio della scoperta della fosfina nell'atmosfera del pianeta Venere ha fatto rapidamente il giro del mondo, dato che questo composto chimico (formato da un atomo di fosforo e tre di idrogeno) su ...

Mantova, 15 settembre 2020 - Grazie anche all'uso del drone i carabinieri hanno scoperto una piantagione con 530 piante di marijuana nel Mantovano e arrestato per spaccio il 'coltivatore'. Le piante e ...Forse sono i primi gemelli in Regno Unito nati col Covid-19. Quel che è certo è che ora sono in forma, stanno bene e sono tornati a casa con i loro genitori felicissimi. Kenna e Lissa Curtis pesavano ...L'annuncio della scoperta della fosfina nell'atmosfera del pianeta Venere ha fatto rapidamente il giro del mondo, dato che questo composto chimico (formato da un atomo di fosforo e tre di idrogeno) su ...