Picchiato come Willy, 22enne denuncia: 5 ragazzi arrestati (Di martedì 15 settembre 2020) Picchiato come Willy, un ragazzo 22enne è stato pestato a lungo e a sangue da un gruppo di 5 ragazzi che lo accusavano di aver commesso qualcosa che non aveva… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 15 settembre 2020), un ragazzoè stato pestato a lungo e a sangue da un gruppo di 5che lo accusavano di aver commesso qualcosa che non aveva… L'articolo proviene da .

WrwBand : @myrtamerlino @Ariachetira Come mai non hai parlato del ragazzo italiano picchiato e ucciso davanti una discoteca… - MattB86130013 : @MartyPsyko @maxcollacchi @Corriere nessuno dei genitori ha dichiarato quella frase. pare sia stata udita da alcuni… - Massimi07355017 : @claudio301065 Ha ragione ma onestamente al momento vedo un governo chiuso in un angolo come il pugile che viene co… - Tomele09 : Non é normale zio santo, cazzo uno non può manco festeggiare per la vittoria della propria squadra,come quello volt… - itstheB : RT @jupitears: A me spaventa il fatto che quella di Natalia venga definita da tutti come una normale gelosia, gli ha letteralmente dato un… -