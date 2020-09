Da Bornauw a Kim Min Jae, Lazio alla ricerca di rinforzi in difesa su specifica richiesta di mister Inzaghi (Di martedì 15 settembre 2020) I biancocelesti, su specifica richiesta del loro allenatore Inzaghi, sono al lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Leggi su 90min (Di martedì 15 settembre 2020) I biancocelesti, sudel loro allenatore, sono al lavoro sul mercatodiper il reparto arretrato.

Il destino guida il mercato. Luiz Felipe ai box spinge la Lazio a correre subito al riparo. Non può certo bastare il cipriota Karo, richiamato da Salerno. Bisogna accelerare per regalare a Inzaghi un ...

Igli Tare dopo aver chiuso due operazioni di mercato, sta lavorando per riuscire a portare a Simone Inzaghi un giocatore che vada a rinforzare il reparto della difesa. I profili su cui il DS ...

Le ultime notizie del 15 settembre sulle trattative di mercato della Lazio con acquisti e cessioni in diretta. Dopo le visite mediche di Muriqi e la firma sul contratto che dovrebbe arrivare oggi, toc ...

