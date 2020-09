Barcellona, il ds Planes sul caso Suarez: “Mercato aperto fino al 5 ottobre, può succedere molto” (Di martedì 15 settembre 2020) Giornata di presentazione al Barcellona per Miralem Pjanic, approdato in Catalogna dopo l’addio alla Juventus. A margine della conferenza stampa però il direttore sportivo dei blaugrana Ramon Planes ha dovuto rispondere anche alle domande sul futuro di Luis Suarez, con l’attaccante uruguaiano nel mirino proprio della Juve. “Dobbiamo rispettare i giocatori e i loro contratti – ha chiosato Planes – Comunque il mercato è aperto fino al 5 ottobre e da qui ad allora possono succedere molte cose.“ Resta quindi in bilico il futuro del centravanti, che avrebbe già un accordo di massima con la Vecchia Signora. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Giornata di presentazione alper Miralem Pjanic, approdato in Catalogna dopo l’addio alla Juventus. A margine della conferenza stampa però il direttore sportivo dei blaugrana Ramonha dovuto rispondere anche alle domande sul futuro di Luis, con l’attaccante uruguaiano nel mirino proprio della Juve. “Dobbiamo rispettare i giocatori e i loro contratti – ha chiosato– Comunque il mercato èal 5e da qui ad allora possonomolte cose.“ Resta quindi in bilico il futuro del centravanti, che avrebbe già un accordo di massima con la Vecchia Signora.

sportface2016 : #Calciomercato Le parole del direttore sportivo del #Barcellona sul caso #Suarez - HariChannel : RT @jrbasket2015: #Planes ds #Barcellona: “#Vidal lo ringraziamo per questi due anni..è in trattativa per uscire ma l’operazione non è anco… - abdo_massa : RT @Filoribs: Il segretario tecnico del #Barcellona Planes su #Vidal “È vero che si stanno facendo progressi nel suo addio. Colgo l'occasio… - ABalestrieri : RT @NonSoloJuve: PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO Il ds #Planes del Barcellona, in conferenza stampa di presentazione di #Pjanic, così risponde alla… - _intermagazine : Ramon #Planes, segretario tecnico del #Barcellona, ha appena confermato la partenza di #Vidal. Il cileno è sempre più ??? -