Trapani | stadio chiuso e senza sicurezza | calciatori non possono allenarsi e vanno via

Non passa un giorno che sul Trapani Calcio non si abbatta una nuova tegola. Oggi è venuta alla luce una nuova problematica che riguarda lo stadio. Il Provinciale non ha la sicurezza prevista dal protocollo sanitario anti-Covid. E' quanto avrebbero accertato gli ispettori federali nel corso di una ispezione allo stadio di Trapani, così come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.I controlli vengono effettuati in tutti i centri di allenamento delle squadre professionistiche per verificare che tutto sia in perfetto ordine, al fine di garantire la sicurezza dei calciatori e di quanti permettono loro gli allenamenti. Al Provinciale, invece, ci sarebbero dei problemi. Anche se al momento l'allenatore Di ...

Nel 1930-1931 venne inaugurato lo Stadio della Palazzina, ma gli anni successivi la squadra disputò soltanto campionati minori. Una volta terminata la seconda guerra mondiale, vi fu, dapprima, il ...

