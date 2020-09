Microsoft Surface Duo non può essere riparato (Di lunedì 14 settembre 2020) (Foto: iFixit)Anche Microsoft Surface Duo è passato sul banco di test di iFixit e ne è uscito a pezzi, letteralmente. Lo speciale dispositivo doppio schermo è stato infatti smontato in ogni suo componente da parte dello staff del portale specializzato nell’analisi della riparabilità, ma ha ottenuto un voto molto basso e una conclusione perentoria: a parte il display, non è stato progettato per essere riparato. Sembra questo il (caro) prezzo da pagare per un dispositivo che fa della sottigliezza e della portabilità il suo punto di forza. Come vi abbiamo raccontato, Microsoft Surface Duo è un dispositivo dotato di due display che si possono orientare a piacere aprendosi fino a formare un’ampia superficie oppure chiudendosi a ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) (Foto: iFixit)AncheDuo è passato sul banco di test di iFixit e ne è uscito a pezzi, letteralmente. Lo speciale dispositivo doppio schermo è stato infatti smontato in ogni suo componente da parte dello staff del portale specializzato nell’analisi della riparabilità, ma ha ottenuto un voto molto basso e una conclusione perentoria: a parte il display, non è stato progettato per. Sembra questo il (caro) prezzo da pagare per un dispositivo che fa della sottigliezza e della portabilità il suo punto di forza. Come vi abbiamo raccontato,Duo è un dispositivo dotato di due display che si possono orientare a piacere aprendosi fino a formare un’ampia superficie oppure chiudendosi a ...

