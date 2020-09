Equitazione | al via i Campionati Italiani Giovanili e Pony CCE

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) Amazzoni, cavalieri, cavalli escaldano i motori in vista di un intenso fine settimana per i giovanissimi della disciplina del Concorso Completo: dal 10 fino al 12 settembre 2020 si svolgeranno ipresso gli impianti del GESE di San Lazzaro di Savena (BO). Duecento iscritti e un ricco programma in scena, con tante categorie nelle quali amazzoni e cavalieri potranno confrontarsi:1* Open,Under 11,Under 13, Trofeo Italiano Over 11 e Trofeo Italiano Over 13, Trofeo Allievi Debuttanti e al Trofeo Allievi oltre alle categorie aggiunte. Oltre ...