C' è vita su Venere! Trovato gas fosfina | forse prodotto da microrganismi

(Di lunedì 14 settembre 2020) C’su Venere? Gli scienziati hanno annunciato di avernell’atmosfera del pianeta: si tratta di un gas che, almeno sulla Terra, significa presenza di forme biologiche. Ma la cautela; d’obbligo: per avere una conferma saranno necessari ulteriori studi nei prossimi anni.Venere; il pianeta più vicino e più simile al nostro, come dimensioni. Ma la sua atmosfera lo rende uno dei luoghi più inospitali del Sistema solare a causa dell’effetto serra, la pressione; insostenibile. Tuttavia in questo caso i ricercatori hanno individuato lanell’atmosfera, a 52-63 chilometri dalla superficie, in una zona che al contrario; ...