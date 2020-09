Borini si diploma da geometra: “Sono contento, era un fardello” (Di domenica 13 settembre 2020) Calciatore e geometra. Fabio Borini, attaccante svincolato, ha appena conseguito il diploma, in ritardo di qualche mese a casa dell’emergenza Covid. Intervistato dal Corriere della Sera, il giocatore si è dichiarato felice: “Sono molto contento, era un fardello che mi portavo dietro. Vorrei ringraziare il mio tutor, Mirko Giarrusso. Quando è stato sicuro che mi facevano fare gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta”. Foto: Gazzetta L'articolo Borini si diploma da geometra: “Sono contento, era un fardello” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Calciatore e. Fabio, attaccante svincolato, ha appena conseguito il, in ritardo di qualche mese a casa dell’emergenza Covid. Intervistato dal Corriere della Sera, il giocatore si è dichiarato felice: “Sono molto, era un fardello che mi portavo dietro. Vorrei ringraziare il mio tutor, Mirko Giarrusso. Quando è stato sicuro che mi facevano fare gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta”. Foto: Gazzetta L'articolosida: “Sono, era un fardello” proviene da Alfredo Pedullà.

