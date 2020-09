Valdano punge James Rodriguez: “Non giocherà per l’Everton ma per l’Ancelotti FC. Al Real ha deluso” (Di sabato 12 settembre 2020) Il passaggio di James Rodriguez all'Everton fa storcere il naso a Jorge Valdano. L'ex calciatore e dirigente anche blancos, parlando a Onda Cero, non ha certo frenato quello che è il suo pensiero sul colombiano. Spesso apprezzato per le sue qualità, questa volta il trequartista ha ricevuto qualche parola non certo al miele...Valdano: "James Rodriguez giocherà per l'Ancelotti FC"caption id="attachment 1020421" align="alignnone" width="996" James Rodriguez (everton twitter)/caption"James Rodriguez ha avuto un periodo deludente al Real Madrid", ha esordito Valdano. "E ho l'impressione che non si sia unito all'Everton, ma all'Ancelotti FC. Mi aspettavo molto di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Il passaggio diall'Everton fa storcere il naso a Jorge. L'ex calciatore e dirigente anche blancos, parlando a Onda Cero, non ha certo frenato quello che è il suo pensiero sul colombiano. Spesso apprezzato per le sue qualità, questa volta il trequartista ha ricevuto qualche parola non certo al miele...: "giocherà per l'Ancelotti FC"caption id="attachment 1020421" align="alignnone" width="996"(everton twitter)/caption"ha avuto un periodo deludente alMadrid", ha esordito. "E ho l'impressione che non si sia unito all'Everton, ma all'Ancelotti FC. Mi aspettavo molto di ...

ItaSportPress : Valdano punge James Rodriguez: 'Non giocherà per l'Everton ma per l'Ancelotti FC. Al Real ha deluso' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Valdano punge Argentina, Maradona punge Messi: “Sarò il numero 10 della Selección per sempre” Mediagol.it