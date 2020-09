Willy | il duro sfogo di Chiara Ferragni | “Parlano del mio credo politico e non di un orrendo omicidio”

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 settembre 2020)furiosa: “Parlano del mioe non di unomicidio” Tutta l’Italia sta seguendo il caso del giovaneMonteiro ucciso a Colleferro e anche, negli ultimi giorni, ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo rivolgendo loro un pensiero nelle sue Instagram Stories. Ma, dopo aver ricondiviso un post in cui si esprimemente la sua idea in merito (il problema non è l’MMA, ma la cultura fascista), laè stata presa di mira al punto che ha deciso d’intervenire per rimettere in riga chi, anziché parlare dell’omicidio di un ragazzo, si focalizza sulle sue idee politiche. “Riposto il pensiero ...