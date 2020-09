Perdersi per ritrovarsi in “800” di Mercan Dede, fra danze sufi, beat elettronici, tradizione e spiritualità (Di venerdì 11 settembre 2020) Arkin Ilicali ha cinque anni quando ascolta un suono dalla radio che lo lascia affascinato, totalmente, come può esserlo un bambino. «È un ney» gli dice la madre, quel flauto di apparentemente semplice artigianeria, una canna di bambù con sei fori. Da quel momento, la sua vita è segnata. Quando arriva all’Università, a Istanbul, lasciando dietro la sua nativa Bursa senza una lira in tasca, vede nella vetrina di un negozio di strumenti un ney. Strappa un foglio di giornale, lo appoggia al vetro e ci segna sopra le misure, la lunghezza, il posto esatto dei fori. Va da un ferramenta, e compra una tubo di plastica: «non era perfetto, ovviamente, e il suono era diverso, ma per me era l’inizio. Quando il secondo giorno riuscii a tirarne fuori un suono, ero felice». Poi, gli dicono che c’è un certo Omar, nel ... Leggi su linkiesta

ScrivoArte2 : RT @mira_lovely_: #ForseÈQuesto che ci rende vivi e ci fa sognare ... Perdersi nell'amore per qualcuno che trova l'amore in te ...........… - saponepermani : Oggi di esattamente un anno fa iniziavo il primo anno di università. Mi sembra ieri, eppure allo stesso mi sento ca… - frances26110272 : @duesoli Aveva amore “ spregiudicato “ per il bello. Amore incondizionato per i bambù. Diceva “ perdersi nel più grande dedalo del mondo”! - cdghietta : RT @DD_Forum: ????E per chi non è a Bologna e non vuole perdersi la presentazione... Può seguire la diretta qui ? - LuciaMirra2 : @famedalupi @FrancescoGucci8 Già fatto Lupi, non vedo davvero l'ora non perdersi questa cosa per nessuna ragione, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Perdersi per IL FOLIAGE NELLE MARCHE PER PERDERSI TRA I COLORI DELL'AUTUNNO Storie di Eccellenza In corsa per un seggio in Consiglio Comunale: le video interviste ai candidati (prima parte)

Archiviata con un buon riscontro da parte dei nostri lettori la pubblicazione dedicata al “video confronto” tra i candidati sindaci di Senigallia, che invitiamo chi se lo fosse perso a riguardare, Sen ...

Immortals: Fenyx Rising, il provato 0

Gods and Monsters ha cambiato nome. Quale che sia il motivo, ora si chiama Immortals: Fenyx Rising, e checché se ne pensi del nuovo titolo (in verità non proprio eccezionale, va detto) sembra ancora p ...

Archiviata con un buon riscontro da parte dei nostri lettori la pubblicazione dedicata al “video confronto” tra i candidati sindaci di Senigallia, che invitiamo chi se lo fosse perso a riguardare, Sen ...Gods and Monsters ha cambiato nome. Quale che sia il motivo, ora si chiama Immortals: Fenyx Rising, e checché se ne pensi del nuovo titolo (in verità non proprio eccezionale, va detto) sembra ancora p ...