Mara Venier riparte da “Domenica in” | con la sorpresa del premier Conte e Maria De Filippi

La 45esima edizione di Domenica In (dal 13 settembre su Rai1) riprende da dove Mara Venier l'aveva lasciata in una giornata di giugno in piena emergenza sanitaria insieme alle amiche Loretta Goggi e Romina Power. «Voglio ricominciare con queste due amiche, con ii professor Francesco Le Foche, Anna Tatangelo, con Mika, in collegamento da Milano e Claudio Amendola. Inoltre il premier Conte ci manderà un video messaggio in cui farà gli in bocca al lupo ai nostri ragazzi che lunedì incominceranno la scuola», spiega zia Mara. Mara Venier. (Getty Images) E poi ci sarà spazio per l'improvvisazione e per la sua autenticità vincitrice. Nelle prossime settimane farà capolino nel pomeriggio di Rai1 anche ...

