Israele, primo paese al mondo verso il secondo lockdown totale (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo settimane di discussione Israele si avvia ad essere il primo paese al mondo a decretare un secondo lockdown totale. La misura è stata proposta nella notte comitato ministeriale di Israele per il ... Leggi su tg.la7

