Cinquanta anni di Nuove proposte Il fondatore e presidente ha già in cantiere altre iniziative

Leggi su noinotizie

(Di sabato 12 settembre 2020) IlElio Michele Greco traccia i programmi delle prossime settimane. Il premio per gli studi giuridici “Giuseppe Chiarelli” a Roma, per esempio. Il lockdown non lo ha insomma indotto a rallentare l’attività in questo anno che se per tutti è un anno terribile, per la fondazioneè comunque un anno importante. Il cinquantesimo di attività. Elio Michele Greco si fece venire l’idea, concretizzata appunto mezzo secolo fa, frequentando a Bari (dove risiedeva) esponenti culturali di primo piano di una città che era a sua volta di primo piano, in campo nazionale e oltre. Personaggi che diedero anche lustro alle istituzioni cittadine e di livelli istituzionali più alti. C’era l’esigenza e l’opportunità, ...