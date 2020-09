Barcellona, nuovo assalto a Lautaro Martinez: gli agenti del Toro sbarcano in Catalogna (Di venerdì 11 settembre 2020) Beto Yaqué e Roly Zarate, ovvero gli agenti di Lautaro Martinez, sarebbero sbarcati nella giornata di ieri in Catalogna con un chiaro obiettivo in testa Leggi su 90min

passione_inter : CdS - Nuovo tentativo del Barcellona per Lautaro: l'Inter alza il muro - - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? @MarcoBarzaghi conferma la presenza degli agenti di #Lautaro a #Barcellona. I blaugrana si fiondano di nuovo sull'attacc… - BombeDiVlad : ?? @MarcoBarzaghi conferma la presenza degli agenti di #Lautaro a #Barcellona. I blaugrana si fiondano di nuovo sull… - InterFanpage3 : Dopo la notizia della possibile partenza di #Godin, arriva la notizia di un nuovo affondo da parte del #Barcellona… - Paroladeltifoso : ULTIM’ORA – Barcellona, cambio di programma: Suarez resta, Juventus di nuovo su Milik? -