Vibo, atti sessuali con minori stranieri: don Felice La Rosa di nuovo arrestato dopo condanna definitiva (Di giovedì 10 settembre 2020) È stato di nuovo arrestato don Felice La Rosa, l’ex parroco di Zungrì (Vibo Valentia) già condannato in via definitiva a due anni e 4 mesi di carcere per prostituzione minorile. Anche questa volta il prete (sospeso a divinis dal vescovo) è finito ai domiciliari con l’accusa di atti sessuali con minori stranieri. Per questo reato, don La Rosa è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Reggio Calabria su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dell’aggiunto Gerardo Dominijanni. Residente a Calimera, una frazione di San Calogero in provincia di Vibo Valentia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

PompeiAless : RT @fattoquotidiano: Vibo, atti sessuali con minori stranieri: don Felice La Rosa di nuovo arrestato dopo condanna definitiva - Noovyis : (Vibo, atti sessuali con minori stranieri: don Felice La Rosa di nuovo arrestato dopo condanna definitiva) Playhit… - fattoquotidiano : Vibo, atti sessuali con minori stranieri: don Felice La Rosa di nuovo arrestato dopo condanna definitiva -