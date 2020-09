Razr 5G, cosa cambia nel pieghevole di Motorola (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel terreno in espansione degli smartphone pieghevoli, il Razr di Motorola ha sempre vantato il merito di essere il prodotto più elegante. La sua forma, il suo design, persino il suo nome evocano suggestioni del passato; le linee un po' curve e un po' spigolose, comunque sottili, gratificano sia occhi che tatto, prima di sparire in tasca.La prima generazione aveva forse qualche difetto di giovinezza e alcune caratteristiche tecniche che avevano bisogno di essere aggiornate, allineate al presente e proiettate nel futuro. Compito che il Razr 5G, l'ultima versione appena lanciata del telefono, sembra avere preso alla lettera e, sulla carta, portato fino in fondo.La sigla accostata al nome ne denota la compatibilità con le reti mobili veloci in perenne espansione. E, soprattutto, lo porta sugli stessi livelli degli alti di ... Leggi su panorama

La nueva generación de la serie RAZR llega en un formato más compacto que el del modelo del año pasado. Sus dimensiones, de 168 mm de altura cuando se encuentra desplegado, y de solo 90 milímetros cua ...

Manca ormai poco al lancio ufficiale del prossimo pieghevole di Motorola, il Razr 5G. Successore del Razr dello scorso anno e che ripropone la formula “a conchiglia“, ma con degli importanti aggiornam ...

