MotoGp, Rossi: "Il prossimo anno correrò al 99% con la Petronas" (Di giovedì 10 settembre 2020) Valentino Rossi ha annunciato che al 99% correrà per la Petronas nel 2021. Il pilota ha allontanato le voci che lo ritraevano vicino al ritiro , pensiero che ancora non sfiora la sua mente. La voglia ... Leggi su quotidiano

Dove eravamo rimasti? Il Circus del Motomondiale torna in scena, dopo il doppio round in terra austriaca che tante emozioni ha riservato, alcune delle quali non propriamente felici. Gli incidenti tra ...ROME, SEP 10 - Valentino Rossi on Thursday denied rumours he is set to retire at the age of 41. The nine-time world champ said he was "very close" to signing with Yamaha and next year had a "99% chanc ...