Inter su Kante, dall’Inghilterra: veto Chelsea contro Antonio Conte (Di giovedì 10 settembre 2020) Che tra Chelsea e Antonio Conte non ci fossero più ottimi rapporti non è una novità. Ma la frattura di qualche stagione fa potrebbe irrimediabilmente compromettere anche una delle tante operazioni sondate dall’Inter. N’Golo Kante è uno degli obiettivi del centrocampo nerazzurro ma stando a quanto riportato da Sky Sports Uk ci sarebbe il veto del Chelsea proprio contro Conte. Nell’estate del 2018, infatti, club e tecnico si lasciarono dopo una situazione ad alta tensione conclusasi in tribunale dove Conte ha ottenuto quasi 30 milioni di euro per lui e il suo staff. Secondo quanto riferito dal Guardian, però, l’Inter avrebbe proposto Brozovic come ... Leggi su sportface

