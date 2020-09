Incendi in California, il cielo di San Francisco è arancione (Di giovedì 10 settembre 2020) San Francisco, 10 settembre 2020 - La California nella stretta degli Incendi che non accennano a placarsi nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco. Gli effetti dei roghi sono arrivati anche a San ... Leggi su quotidiano

