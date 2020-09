Calciomercato Juventus, offerto ai bianconeri un giocatore della Premier League (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo un’indiscrezione di Calciomercato.com, Jorge Mendes avrebbe offerto alla Juventus l’esterno spagnolo del Wolverhampton Adama Traorè. Nuove indiscrezioni sulle mosse di Calciomercato della Juventus che si sta muovendo in questi giorni per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Da settimane si parla del possibile arrivo di Luis Suarez a Torino, trattativa che ha catalizzato tifosi … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

