The Walking Dead: uno spin-off con Daryl e Carol e una serie antologica in arrivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo la chiusura di The Walking Dead, AMC lavorerà ad uno spin-off su su Daryl Dixon e Carol Peletier e sulla serie antologica, Tales of The Walking Dead. Oltre ad annunciare la conclusione di The Walking Dead con l'undicesima stagione prevista tra due anni, AMC ha svelato di aver messo in cantiere uno spin-off della serie dedicato ai personaggi di Daryl e Carol che debutterà nel 2023. Allo spin-off si unirà inoltre una nuova serie antologica. The Walking Dead 11, ultima stagione della serie che sarà composta ... Leggi su movieplayer

InfoCinema2 : #TheWalkingDead terminerà con la stagione 11, tante novità e molti spin off in programma #daryldixon #CarolPeletier… - cinefilosit : The Walking Dead: chiude all'11° stagione. In arrivo lo spin off su Daryl e Carol #ILoveCInefilos - badtasteit : #TheWalkingDead: AMC annuncia l'undicesima e ultima stagione con un teaser - DrApocalypse : #TheWalkingDead finirà con la stagione 11, è ufficiale (ma arriva un altro spin-off su Daryl e Carol) - l'annuncio… -