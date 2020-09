Romarama fino al 13 settembre: Circo Massimo tra astronomia e 3D, Estate al MAXXI con Gipi, Ghemon all’Auditorium domenica (Di mercoledì 9 settembre 2020) Campidoglio, i nuovi appuntamenti di Romarama l’arte che muove la città Dal 9 al 13 settembre: Il Circo Massimo protagonista tra astronomia e realtà virtuale; Ghemon all’Auditorium; Estate al MAXXI con Gipi; il Festival del Cinema Albanese alla Casa del Cinema Info: www.Romarama.it – telefono 060608 Continuano gli appuntamenti di Romarama, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale che con il racconto, attraverso un unico canale, consente di scoprire eventi e attività fino alla fine dell’anno nella Capitale. Questi alcuni degli eventi dal 9 al 13 ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Romarama fino al 13 settembre: Circo Massimo tra astronomia e 3D, Estate al MAXXI con Gipi… - themusicway_mag : ROMARAMA fino al 13 set: Circo Massimo tra astronomia e 3D, Estate al MAXXI con Gipi, Ghemon all’Auditorium domenica - culturaaroma : #Romarama porta in città il cinema internazionale: fino a venerdì 11 Settembre a @CasadelCinemaè in programma “Alba… - CharmsuiteItaly : RT @Turismoromaweb: Fino al 30 settembre Circo Maximo Experience, la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo. U… - butwhenever : RT @Roma: #Sgarbatellum, incontri di #cinema a cura di Alessandro Piva nell'ambito di #Romarama. Fino a domenica 13 settembre all'Arena Gar… -

Ultime Notizie dalla rete : Romarama fino Romarama fino al 13 settembre: Circo Massimo tra astronomia e 3D, Estate al MAXXI con Gipi, Ghemon all'Auditorium domenica RomaDailyNews Il meglio di ROMARAMA. Gli appuntamenti da non perdere dal 9 al 13 settembre

Giovedì 10 alle 19 a via Guido Reni torna Estate al MAXXI, con una serie di appuntamenti gratuiti nella piazza del museo: primo ospite l’illustratore Gipi che incontra il pubblico con Gero Arnone per ...

Weekend a Roma, cosa fare? Gipi, street food, eventi per bambini

Roma - Cosa fare nel weekend a Roma? In questo mese di settembre l'afa si è attenuata e uscire di casa, sempre con l'attenzione dovuta al distanziamento sociale e con una mascherina sempre a portata d ...

Giovedì 10 alle 19 a via Guido Reni torna Estate al MAXXI, con una serie di appuntamenti gratuiti nella piazza del museo: primo ospite l’illustratore Gipi che incontra il pubblico con Gero Arnone per ...Roma - Cosa fare nel weekend a Roma? In questo mese di settembre l'afa si è attenuata e uscire di casa, sempre con l'attenzione dovuta al distanziamento sociale e con una mascherina sempre a portata d ...