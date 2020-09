La pandemia fa pensare al suicidio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il 143 registra un aumento delle richieste d'aiuto da parte di persone che vogliono porre fine alla propria vita Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : La pandemia fa pensare al suicidio #coronavirus #telefonoamico #svizzera #143 - RobRe62 : RT @wireditalia: Ha aperto la sezione Orizzonti. Sorprende, spiazza e fa pensare: chi saremmo senza memoria? E senza smartphone, pc e tecno… - EclecticFirst : RT @wireditalia: Ha aperto la sezione Orizzonti. Sorprende, spiazza e fa pensare: chi saremmo senza memoria? E senza smartphone, pc e tecno… - wireditalia : Ha aperto la sezione Orizzonti. Sorprende, spiazza e fa pensare: chi saremmo senza memoria? E senza smartphone, pc… - castelli68 : 'Sono giorni diversi, c'è più tempo per pensare Tra le macerie della pandemia fa capolino un fiore..' È richiest… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia pensare

Ticinonline

Ha aperto la sezione Orizzonti. Sorprende, spiazza e fa pensare: chi saremmo senza memoria? E senza smartphone, pc e tecnologia? Al ricovero ospedaliero segue, per i dimenticati (pazienti non reclamat ...L’appello di sindacalisti e dipendenti. Il vescovo: «Nel dopo-pandemia non si pensi soltanto alla logica del profitto» E nella serata a Ponte Alto alcuni rappresentnait hanno brevemente incontrato il ...