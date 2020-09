Grande Fratello VIP 5, Denis Dosio: "Mi scrivevano 'Ti brucerei con l'acido'. Nella casa potrei innamorarmi" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per Denis Dosio si sta aprendo la porta della casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello VIP. Una Grande opportunità che lo vedrà protagonista con tanti altri personaggi famosi che si misureranno con uno dei fenomenti del web più discussi degli ultimi anni. 19 anni, Denis ha già tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore del pubblico con il suo carattere estroverso "solare e determinato" come si autodefinisce in un'intervista concessa al settimanale Chi a pochi giorni dal via.Ma com'è iniziata la vita da influencer di Denis? Circa cinque anni fa, all'età di 14 anni inizia a postare video su instagram e Youtube: "Facevo il personaggio - dice - Ero strano, bruttino e quando dicevo "Ehi ... Leggi su blogo

davidemaggio : BOOM! A Live Non è la D'Urso la reunion del Grande Fratello 1 Leggi l'anteprima di - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - GrandeFratello : Lunedì è sempre più vicino... ?? Conosciamo i nuovi inquilini della Casa di #GFVIP ?? - toysblogit : Grande Fratello VIP 5, Denis Dosio: 'Mi scrivevano 'Ti brucerei con l'acido'. Nella casa… - gossipblogit : Grande Fratello VIP 5, Denis Dosio: 'Mi scrivevano 'Ti brucerei con l'acido'. Nella casa potrei innamorarmi' -