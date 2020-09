Francia, scuole aperte e quarantena dimezzata nonostante l’aumento di contagi. L’allarme degli esperti: ‘Decisioni difficili in 8-10 giorni’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono passati appena venti giorni dall’intervento del presidente francese, Emmanuel Macron, in cui il capo dell’Eliseo rigettava l’ipotesi di un nuovo lockdown, con il Paese che stava affrontando l’inizio della nuova ondata di contagi, allora 2mila al giorno. Da quel giorno, si è arrivati a una media di 7-8mila casi quotidiani, decine di scuole sono state chiuse nuovamente e imposte nuove restrizioni. E oggi arrivano le parole allarmate del presidente del Consiglio scientifico che affianca il governo nelle decisioni in tema di pandemia, Jean-François Delfraissy, convinto che l’esecutivo “sarà obbligato a prendere alcune decisioni difficili entro 8 o 10 giorni al massimo”. Per il medico, lo stato dell’epidemia in Francia è ... Leggi su ilfattoquotidiano

lorepregliasco : Francia: 3 giorni dopo la riapertura, già chiuse 22 scuole - davidealgebris : Azzolina non solo non ha studiato Storia ma non conosce nemmeno quella contemporanea 1) Germania aperto scuole Ap… - giornalettismo : La Francia chiude 22 scuole 4 giorni dopo la riapertura: troppe positività al Covid-19 - Superpana3 : #vaccinoCovid #COVID__19 #COVIDIOTS #negazionisti #insegnanti #scuole la quarantena in Francia passa a 7 giorni, m… - AforizmyFraszky : RT @VitoGulli: @rubino7004 @borghi_claudio @TarabellAlberto @LaVeritaWeb Poco fa, la corrispondente da Parigi di Repubblica ( mica una dell… -