Como | l’assessore alle Politiche sociali strappa la coperta a un senzatetto e la getta via | VIDEO

Como: assessore alle Politiche sociali strappa la coperta a un senzatetto VIDEO strappa la coperta a un senzatetto che dormiva sotto i portici e la getta via: protagonista di questo incredibile gesto l'assessore alle Politiche sociali del comune di Como Angela Corengia. A denunciare l'accaduto, pubblicando il filmato di ciò che è avvenuto, è il gruppo Facebook "Cominciamo da Como". Nel VIDEO si vede l'assessore, che fa parte di una giunta indipendente di centrodestra, la quale si avvicina a un clochard, gli sottrae la ...

mpakille : @LegaSalvini Eccoli qua i tolleranti ed amorevoli leghisti.... - gurulku : RT @DavideRicci1973: Oh la, ora si che l'Assessore leghista Angela #Corengia ha reso Como una città migliore. POVERA FRUSTRATA!!! Speriamo… - PPIHAD : RT @DavideRicci1973: Oh la, ora si che l'Assessore leghista Angela #Corengia ha reso Como una città migliore. POVERA FRUSTRATA!!! Speriamo… - DavideRicci1973 : Oh la, ora si che l'Assessore leghista Angela #Corengia ha reso Como una città migliore. POVERA FRUSTRATA!!! Speria… - ringetto65 : RT @utini19: @susy43279731 @fattoquotidiano Questo dell'assessore di Como è esempio di odio allo stato brado, questa è la perdita di umanit… -

