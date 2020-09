Amministrative, raid nel comitato del candidato sindaco M5s (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano di Napoli (Na) – raid nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco del Movimento 5 stelle, è successo questa notte a Mugnano, comune a nord di Napoli. Dove, tra qualche settimana, oltre alle regionali si voterà anche per le elezioni Amministrative. A renderlo noto è lo stesso movimento che sulle proprie pagine social informa i cittadini che la sede del comitato di via Napoli resterà chiusa a causa degli atti vandalici. Furto di alcuni contributi per la campagna elettorale e un vetro interamente danneggiato. Questo lo scenario apparso questa mattina sotto gli occhi di Fausto Agnano, candidato sindaco dei pentastellati per le Amministrative di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative raid Amministrative, raid nel comitato del candidato sindaco M5s anteprima24.it Nuovo raid in città Danneggiate nove auto

Non ha perso il perso il vizio di danneggiare le auto in sosta un ventiduenne somalo, rifugiato politico in Italia perché nel suo Paese rischia di finire a fare il servizio militare la cui ferma dura ...

Elezioni Giugliano. Clima ad alta tensione, incendiata moto del candidato Giuseppe D’Alterio: già bersaglio di dossier e raid

Un episodio inquietante appesantisce il clima elettorale già molto acceso da toni aspri. Nella notte è stato distrutto dalle fiamme la moto di Giuseppe D’Alterio, candidato alle prossime elezioni Ammi ...

Non ha perso il perso il vizio di danneggiare le auto in sosta un ventiduenne somalo, rifugiato politico in Italia perché nel suo Paese rischia di finire a fare il servizio militare la cui ferma dura ...Un episodio inquietante appesantisce il clima elettorale già molto acceso da toni aspri. Nella notte è stato distrutto dalle fiamme la moto di Giuseppe D’Alterio, candidato alle prossime elezioni Ammi ...