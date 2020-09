Tour de France 2020, Davide Formolo si ritira: confermata la frattura della clavicola (Di martedì 8 settembre 2020) Davide Formolo si ritira dal Tour de France 2020 dopo la caduta della decima tappa. Il corridore della UAE Emirates, campione italiano 2019 e recente vincitore di una tappa al Giro del Delfinato, ha confermato di aver riportato la frattura della clavicola sinistra. “Non è stato facile concludere la tappa con una clavicola fratturata – scrive Formolo sulle proprie Instagram Stories – Adesso penso solo ad essere operato quanto prima per provare ad essere di nuovo pronto per il Mondiale e per le Classiche delle Ardenne.” Per la UAE Emirates una grave perdita, dopo il ritiro di un Fabio Aru apparso in evidente sottotono. ... Leggi su sportface

