Pamela litiga con Tina in puntata a Uomini e Donne e poi mostra il famoso bigliettino (Di martedì 8 settembre 2020) Lo show continua sui social. Chi ha seguito la puntata di Uomini e Donne in onda oggi 8 settembre 2020 ha avuto modo di vedere l’accesa discussione tra Tina Cipollari e Pamela Barretta! Tutto è iniziato fuori dallo studio in realtà e in effetti la povera Maria de Filippi non sapeva che cosa stesse succedendo! Ma andiamo per gradi nel raccontarvi i fatti, qualora vi siate persi il prima…Pamela torna in studio con il dente avvelenato e torna a parlare di Enzo in malo modo. Tina prova a far notare che una donna disinteressata, dopo che una storia è finita da mesi, dovrebbe smetterla di interessarsi a quello che succede nella vita del suo ex anche se sono gli altri a mandare le segnalazioni. Pamela non ci sta e inizia a ... Leggi su ultimenotizieflash

