Meghan Markle liquida la Regina Elisabetta: Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix (Di martedì 8 settembre 2020) Netflix ricopre d'oro Meghan Markle e lei liquida in contanti Frogmore Cottage, la residenza che Elisabetta II le aveva messo a disposizione dopo il matrimonio con Harry d'Inghilterra. Sembra una serie TV, ma è meglio di una serie TV. Se una volta c'erano gli Studios di Hollywood, oggi c'è Netflix, la piattaforma online che ha rivoluzionato l'intrattenimento e che ha una fiducia cieca nelle capacità di Meghan e Harry. I Duchi di Sussex, infatti, saranno pure senza corona, ma hanno firmato un contratto principesco con Netflix: 150 milioni di dollari per produrre contenuti e documentari. Una cifra da capogiro che ha consentito ai due "fuggiaschi" di azzerare il mutuo per Frogmore ... Leggi su iltempo

alebusin73 : troppo figa meghan markle in suits - FilippoCarmigna : Il principe Carlo taglia gli aiuti - Scisciano : Come fa Meghan Markle ad avere la pelle così brillante? - FilippoCarmigna : Meghan Markle e Harry, il principe Carlo taglia gli aiuti: «Il debito di Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix» - dilei_it : Meghan Markle e Harry, Carlo taglia lo stipendio dopo l’accordo milionario -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle Mai sottovalutare Meghan Markle: le ultime «zampate» della duchessa che sogna (ancora) l Oscar Vanity Fair Italia Meghan Markle liquida la Regina Elisabetta: Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix

Netflix ricopre d'oro Meghan Markle e lei liquida in contanti Frogmore Cottage, la residenza che Elisabetta II le aveva messo a disposizione dopo il matrimonio con Harry d'Inghilterra. Sembra una seri ...

Harry e Meghan Markle restituiscono 2,4 milioni di sterline per Frogmore Cottage

I tabloidi britannici, come il Daily Mail, hanno subito titolato: Grazie Netflix. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di chiudere i conti con il fisco britannico pagando i 2,4 mi ...

Netflix ricopre d'oro Meghan Markle e lei liquida in contanti Frogmore Cottage, la residenza che Elisabetta II le aveva messo a disposizione dopo il matrimonio con Harry d'Inghilterra. Sembra una seri ...I tabloidi britannici, come il Daily Mail, hanno subito titolato: Grazie Netflix. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di chiudere i conti con il fisco britannico pagando i 2,4 mi ...