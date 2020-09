Lavoro, settembre di assunzioni. Ecco i settori (Di martedì 8 settembre 2020) Un un periodo storico in cui il paradigma del Lavoro va fatalmente a cambiare forme e contenuti, c’è grande attenzione intorno a quei comparti che potrebbero offrire nuove e inedite possibilità d’impiego. Il report Unioncamere-Anpal focalizza proprio questo aspetto, sul piano dei numeri e dei comparti interessati. Le imprese prevedono di procedere con assunzioni pari a 310mila risorse nel mese di settembre, una cifra che segna comunque un calo del 28,7% rispetto alle entrate programmate nello stesso periodo del 2019 secondo quanto emerge dal bollettino del Sistema informativo Excelsior. Comparti Focalizzando l’attenzione sulle possibili assunzioni, il settore agroalimentare così come il ramo delle costruzioni mostrano segnali di ripresa con rispettivamente 11mila e oltre 34mila ... Leggi su quifinanza

La situazione aggiornata al 1 settembre sul Coronavirus. In Italia 978 nuovi casi e 8 morti in 24 ore Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 1 settembre. Nell ...

Presentato il libro Marsala Dentro/Fuori Marsala

Si è tenuto a Marsala al Baglio Tumbarello-Grignani nel Parco archeologico di Lilibeo, reso di recente fruibile dopo decenni, domenica 6 settembre la presentazione in anteprima nazionale del volume Ma ...

