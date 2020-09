L'atleta Clara Capucci in campo per Rimini Happy Basket (Di martedì 8 settembre 2020) Rimini Happy Basket apre le porte alll'atleta Clara Capucci per la stagione sportiva 2020/2021. Nata a Cesena il 9 novembre del 1997, Clara comincia a giocare nell'Hellas Cervia e resta in giallo/blu ... Leggi su riminitoday

Ultime Notizie dalla rete : atleta Clara L'atleta Clara Capucci in campo per Rimini Happy Basket RiminiToday Canottaggio, le Fiamme Gialle conquistano un argento e un bronzo agli Europei Under 23

Duisburg – Splendida medaglia d’argento conquistata in doppio dalle gialloverdi Clara Guerra e Alessandra Montesano ai Campionati Europei Under 23 (leggi qui), disputati a Duisburg (GER) il 5 e 6 sett ...

Clara Capucci è una giocatrice del Rimini Happy Basket

Rimini Happy Basket è lieta di annunciare – si legge in una nota – di aver tesserato l’atleta Clara Capucci per la stagione sportiva 2020/2021. Nata a Cesena il 9 novembre del 1997, Clara comincia a g ...

Duisburg – Splendida medaglia d’argento conquistata in doppio dalle gialloverdi Clara Guerra e Alessandra Montesano ai Campionati Europei Under 23 (leggi qui), disputati a Duisburg (GER) il 5 e 6 sett ...Rimini Happy Basket è lieta di annunciare – si legge in una nota – di aver tesserato l’atleta Clara Capucci per la stagione sportiva 2020/2021. Nata a Cesena il 9 novembre del 1997, Clara comincia a g ...