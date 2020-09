Andrea Agnelli lancia l’allarme: perdite di 4 miliardi in 2 anni a causa della pandemia (Di martedì 8 settembre 2020) Il calcio deve fare i conti con i problemi dal punto di vista economico, la crisi si è accentuata dopo l’emergenza Coronavirus. Gravi perdite anche dal fronte dei diritti tv, soprattutto da Champions e Europa League. “Sono tutti soldi che non verranno distribuiti”, ha dichiarato il presidente della European Club Association Andrea Agnelli in un discorso ai circa 250 club membri durante l’assemblea: si prevede un calo delle entrate di 4 miliardi di euro nei prossimi due anni. “Siamo in procinto di finalizzare i conti con la UEFA con una riduzione di circa 575 milioni (euro) per le competizioni internazionali per club”, il riferimento è agli sconti per le emittenti. L’assenza del pubblico rappresenta un vero e proprio macigno. ... Leggi su calcioweb.eu

