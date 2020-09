Wikileaks, Julian Assange a processo a Londra: rischia 175 anni se estradato negli Stati Uniti (Di lunedì 7 settembre 2020) Spionaggio e uso improprio del computer per la pubblicazione di documenti militari secretati. Sono queste le due accuse che i pubblici ministeri americani hanno formulato contro il fondatore di Wikileaks Julian Assange, per il quale oggi a Londra riprende il processo per l’estradizione chiesta dagli Stati Uniti dopo lo stop obbligato causa Covid. negli Usa il 49enne australiano rischia fino a 175 anni di carcere: per le autorità Assange ha cospirato con l’analista dell’intelligence dell’esercito americano Chelsea Manning per hackerare un computer del Pentagono e rilasciare centinaia di migliaia di dispacci diplomatici segreti e file militari sulle guerre ... Leggi su ilfattoquotidiano

È scattata stamane di fronte alla corte londinese di Old Bailey la fase cruciale di merito del processo sulla richiesta d'estradizione negli Usa di Julian Assange. Iniziato a febbraio con le udienze p ...

