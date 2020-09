Tour de France 2020, undicesima tappa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 7 settembre 2020) Mercoledì 9 settembre è il giorno dell’undicesima tappa del Tour de France 2020, da Chatelaillon-Plage a Poitiers dopo 167,5 chilometri che sulla carta dovrebbero sorridere ai velocisti. La corsa si addentra nell’entroterra Francese e presenta un solo GPM di quarta categoria che non rappresenterà un ostacolo per le squadre degli sprinter. ORARI E TV – La partenza della frazione è fissata per le 13:40, con l’arrivo di Poitiers atteso tra le 17:18 e le 17:39 in base alla media oraria di corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, oltre che in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it vi racconterà il Tour in tempo reale con ... Leggi su sportface

