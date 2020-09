Maltempo a Genova, tempesta di pioggia e vento: danni, allagamenti e blackout (Di lunedì 7 settembre 2020) Una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento ha colpito Genova , in allerta arancione dalla mezzanotte, tra le 2 e le 5 del mattino. In tutta la città si sono verificati danni, allagamenti e ... Leggi su leggo

Una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento ha colpito Genova, in allerta arancione dalla mezzanotte, tra le 2 e le 5 del mattino. In tutta la città si sono verificati danni, allagamenti e black ...Non sono esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, grandinate) specie sulle zone montane e pedemontane e fino alle prime ore di lunedì. (L'Amico del Popolo) La Protezione civile ha emesso un avv ...