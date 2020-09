Guardate dove sta già arrivando l’INVERNO! Attese bufere di NEVE (Di lunedì 7 settembre 2020) Ovviamente stiamo parlando degli USA, in particolare dello Stato del Colorado che in questo inizio di settimana passerà letteralmente dalla calda estate al clima invernale e addirittura alla NEVE! In appena 36 ore! Un cambiamento climatico traumatico che porterà abbondanti nevicate in Wyoming e Colorado, con accumuli localmente importanti. Se qualcuno sta programmando un viaggio a Denver convinto di trovare l’Estate è bene che si porti dietro il giubbotto invernale. Freddo e NEVE arriveranno martedì, ma come si evince dalla mappa allegata una potente ondata di freddo si diffonderà su gran parte degli Stati Uniti. Per avere un’idea di quel che accadrà possiamo dirvi che ci sarà una variazione di temperatura di 35°C in 36 ore. Negli USA sta già arrivando ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Guardate dove Guardate dove sta già arrivando l’INVERNO! Attese bufere di NEVE Meteo Giornale Willy ucciso di botte a Colleferro, arrestati 4 ragazzi: dopo averlo massacrato sono fuggiti

Avevano cercato di far perdere le proprie tracce subito dopo il violento pestaggio costato la vita a Willy Monteiro Duarte, giovane di 21 anni intervenuto per sedare una rissa. Mario Pincarelli 22 ann ...

“Con il cinema si possono salvare i territori”, parola di Sergio Rubini. All’attore il premio “Parco Nazionale del Gargano 2020”

Con il cinema si possono salvare i territori, si può fare PIL, si può preservare la memoria e, quindi, le radici. Lo ha sostenuto Sergio Rubini, ospite dell’evento speciale che ha chiuso la 3^ edizion ...

