Gabriele e Marco Bianchi sui social: il video dopo la morte di Willy. Zingaretti: «Voleva fare il cuoco, gli intitoleremo un alberghiero» (Di lunedì 7 settembre 2020) L’ultimo video, con l’emoticon che piange dalle risate, pubblicato su Facebook da Gabriele Bianchi dopo la morte di Willy Monteiro: valanga di commenti indignati. Tra le foto un suo scatto dietro le sbarre, una finzione, ora interpretato come «premonitore» Leggi su corriere

HuffPostItalia : Picchiatori di professione, seguaci dell'Mma: chi sono Marco e Gabriele Bianchi, i killer di Willy - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - Corriere : I fratelli Marco e Gabriele Bianchi arrestati a Colleferro sono praticanti della violenta disciplina in cui sono co… - ilpestano : RT @anamoRacsecnarF: Willy,un bravo ragazzo a detta di tutti,interviene per sedare una rissa. Non era coinvolto. In quattro lo riempiono di… - talentosprecato : RT @Iperbole_: Francesco Belleggia, Mario Pincarelli, e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi. I quattro accusati di aver ucciso a botte il… -