Coronavirus, superata quota 27 milioni di contagi: India secondo paese più colpito (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – I contagi accertati di Coronavirus nel mondo hanno superato quota 27 milioni, più 883mila le vittime. Sono i dati registrati dall’osservatorio sulla pandemia della Johns Hopkins University. Gli Usa restano il paese più colpito – 6.276.835 casi e 188.941 decessi – ma il virus accelera soprattutto in India: nel paese in un solo giorno sono stati certificati 90.802 casi, il numero più alto da inizio emergenza. Ora l’India è al secondo posto tra i paesi più colpiti (4.204.613 infezioni e 71.642 vittime) scavalcando il Brasile (4.137.521 contagi e 126.650 decessi) Situazione delicata anche in Europa. In Spagna il numero di casi ... Leggi su quifinanza

