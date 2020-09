Si spara con un fucile in un boschetto: il corpo ritrovato da alcuni passanti (Di domenica 6 settembre 2020) Drammatico ritrovamento, domenica verso le 8.30, in un boschetto nei pressi di via Pola a Fontane di Villorba. Un passante, infatti, si è improvvisamente accorto che in mezzo al verde presente in zona ... Leggi su trevisotoday

Isonoire : RT @mat_brandi: #Conte spara numeri a caso sui morti di Covid (135.000?!) e lo zerbino Padellaro abbozza in religioso silenzio. Ecco il li… - Desely1 : RT @mat_brandi: #Conte spara numeri a caso sui morti di Covid (135.000?!) e lo zerbino Padellaro abbozza in religioso silenzio. Ecco il li… - AngeloR54671811 : RT @FabrizioDelpret: Ricapitolando. #Gervasoni spara un tweet sessista con cui insulta @ellyesse, lo cancella e poi, per giustificarsi, di… - capitan40061160 : Avranno UNA sorpresa SE LA MERITANO PROPRIO IO NON SOPPORTO PIÙ QUESTA IPOCRISIA GRULLINA. SARÀ UN CASO MA QUANDO P… - CLonati : RT @FabrizioDelpret: Ricapitolando. #Gervasoni spara un tweet sessista con cui insulta @ellyesse, lo cancella e poi, per giustificarsi, di… -

Ultime Notizie dalla rete : spara con Si spara con un fucile in un boschetto: il corpo ritrovato da alcuni passanti TrevisoToday Recco: allerta arancione. Ordinanza del sindaco Gandolfo

Allerta arancione per temporali e piogge dalle ore dalle 00.00 alle 12 di lunedì 7 settembre. Durante l’allerta meteo, i cittadini di Recco sono tenuti ad adottare comportamenti di auto-protezione. So ...

Troppi piccioni, via libera ai cacciatori

Dopo la prima giornata, della cosiddetta preapertura svoltasi giovedì scorso, tra l’altro molto poco appagante per le doppiette che, tranne in alcune zone di Comacchio, hanno sparato molto poco, stama ...

Allerta arancione per temporali e piogge dalle ore dalle 00.00 alle 12 di lunedì 7 settembre. Durante l’allerta meteo, i cittadini di Recco sono tenuti ad adottare comportamenti di auto-protezione. So ...Dopo la prima giornata, della cosiddetta preapertura svoltasi giovedì scorso, tra l’altro molto poco appagante per le doppiette che, tranne in alcune zone di Comacchio, hanno sparato molto poco, stama ...