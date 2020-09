Pierfrancesco Favino imita l'accento veneto a Venezia 77 ed è bravissimo (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Pierfrancesco Favino si dimostra bravissimo anche nelle imitazioni degli accenti: in'un intervista a Venezia 77 si è esibito in un perfetto veneto. Pierfrancesco Favino si è dimostrato un ottimo imitatore dei dialetti italiani: dopo il siciliano di Tommaso Buscetta, a Venezia 77 si è esibito con un perfetto accento veneto che gli stessi veneti hanno giudicato perfetta. Pierfrancesco Favino è a Venezia per presentare uno dei film in concorso alla 77esima Mostra internazionale d'arte cinematografica, film di cui abbiamo parlato nella nostra ... Leggi su movieplayer

armani : Pierfrancesco Favino wore Giorgio Armani to the press conference for 'Padrenostro' at the @la_biennale Venice Film… - armani : Pierfrancesco Favino wore Giorgio Armani to the screening of 'Padrenostro' at the @la_biennale Venice Film Festival… - gpaletti53 : - DerrickAdair4 : RT @armani: Pierfrancesco Favino wore Giorgio Armani to the screening of 'Padrenostro' at the @la_biennale Venice Film Festival. #Venezia7… - VailatiSergio : RT @Mau36448721: Grande Maria Maria Giovanna Maglie massacra Pierfrancesco Favino: 'Loro mettono le mutande al mondo, cialtroni senza pudor… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierfrancesco Favino Maria Giovanna Maglie massacra Pierfrancesco Favino: "Loro mettono le mutande al mondo, cialtroni senza pudore" Liberoquotidiano.it Non Odiare | Alessandro Gassmann, un grande film e quel comandamento

VENEZIA – Un suv non si ferma ad uno stop e falcia in pieno la macchina di un uomo. Simone, che fai il chirurgo, e sta risalendo con il suo kayak il fiume di un non-luogo del Nord Italia, sente il ton ...

Alessia Bonari, l'infermiera simbolo della lotta al coronavirus al Festival di Venezia: sull'abito, il camice

La Mostra del Cinema di Venezia continua a rispecchiare i tempi che stiamo vivendo: ieri sera sul red carpet ha sfilato anche Alessia Bonari, l’infermiera diventata famosa per la foto del suo volto pi ...

VENEZIA – Un suv non si ferma ad uno stop e falcia in pieno la macchina di un uomo. Simone, che fai il chirurgo, e sta risalendo con il suo kayak il fiume di un non-luogo del Nord Italia, sente il ton ...La Mostra del Cinema di Venezia continua a rispecchiare i tempi che stiamo vivendo: ieri sera sul red carpet ha sfilato anche Alessia Bonari, l’infermiera diventata famosa per la foto del suo volto pi ...