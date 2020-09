Picco di sbarchi alle Canarie: 500% in più rispetto al 2019 (Di domenica 6 settembre 2020) Mentre nelle ultime ore, in Italia, arrivano continue le notizie da Lampedusa relative agli sbarchi e il sovraffollamento dell’hotspot dell’isola siciliana, in contemporanea da Madrid arriva la denuncia dell’apertura di una nuova rotta da parte dei trafficanti di uomini. Quella atlantica, estremamente pericolosa, che mette in comunicazione le coste dell’Africa occidentale con le isole spagnole … Picco di sbarchi alle Canarie: 500% in più rispetto al 2019 InsideOver. Leggi su it.insideover

