Nella tana dei lupi: trama, cast e streaming del film (Di domenica 6 settembre 2020) Questa sera, domenica 6 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Nella tana dei lupi (Den of Thieves), film del 2018 scritto e diretto da Christian Gudegast, con protagonista Gerard Butler. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Siamo a Los Angeles nel 2018: una squadra di rapinatori guidata da Ray Merrimen effettua un violento attacco armato e dirotta un camion blindato. Una guardia di sicurezza provoca la sparatoria accidentalmente. Gli agenti di polizia arrivano sulla scena e ingaggiano una sparatoria con i ladri. Alla fine, Merrimen e il suo equipaggio fuggono con il furgone blindato vuoto. Al mattino, il detective Nick “Big Nick” O’Brien indaga sulla scena ... Leggi su tpi

BettaMart : @altemaree Se hai davvero voglia di perdere del tempo per capire (ma poi GIURO diventa più semplice) puoi entrare n… - belongtoharreh : basta ho già letto troppe cazzate su questo social oggi, mi ritiro nella mia tana con Dante e Bake Off, addio. - TvItaMemories : #StaseraInTv (6 settembre 2020) #Rai1 - Hotel Gagarin #Rai2 - Pallavolo Femminile: Supercoppa Italiana 2020 #Rai3… - Tana_rotte : RT @fdragoni: Fossi nei panni di @azangrillo che dirige una delle più importanti terapie intensive italiane (e il #Covid lo ha curato davve… - Astralus : Stasera in tv: 'Nella tana dei lupi' su Rai 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Nella tana "Nella tana dei lupi" su Rai3 - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana NELLA TANA DEI LUPI, RAI 3/ Film tra sparatorie e inseguimenti con auto rovesciate

Tra sparatorie, inseguimenti, volanti della polizia rovesciate sulle strade urbane con conseguente spegnimento della sirena, gergo da ‘bip bip’, ‘Nella tana dei lupi‘ ha comunque una condotta ed una r ...

Tv: i film da vedere stasera

Iris. L'ex campione di tennis Tony Wendice scopre che la ricca moglie ha intrecciato una relazione con lo scrittore Mark Halliday e temendo che lei chieda il divorzio estromettendolo dalla bella vita ...

Tra sparatorie, inseguimenti, volanti della polizia rovesciate sulle strade urbane con conseguente spegnimento della sirena, gergo da ‘bip bip’, ‘Nella tana dei lupi‘ ha comunque una condotta ed una r ...Iris. L'ex campione di tennis Tony Wendice scopre che la ricca moglie ha intrecciato una relazione con lo scrittore Mark Halliday e temendo che lei chieda il divorzio estromettendolo dalla bella vita ...