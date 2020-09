Con Enrico Nigiotti dietro le quinte dei Seat Music Awards 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Ne parlavamo introducendo il suo ultimo singolo e la sua playlist per GQ un paio di giorni fa. Enrico Nigiotti ci avrebbe portati dietro le quinte di una serata speciale, che solitamente premia gli artisti dell'estate, ma quest'anno celebra piuttosto attraverso i big della Musica tutti i suoi lavoratori, colpiti duramente dal blocco del sistema dei live (e non solo) durante il lockdown e nei mesi a seguire. Ecco le sue chicche dal backstage Il sound check pomeridianohttps://twitter.com/GQitalia/status/1302675970525212672Un'altra immagine dal soundcheckLa scelta del look rock con kilt in camerinoLEGGI ANCHE Enrico Nigiotti, la playlist per GQ GQ in diretta Instagram con Enrico Nigiotti Leggi su gqitalia

Backstage story, con Enrico Nigiotti ai Seat Music Aawards 2020 GQ Italia

Ai Seat Music Awards 2020, festival musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, non c'è spazio solo per le note, ma anche per la comicità di Enrico Brignano. L'attore è salito sul palco del ...

