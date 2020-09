Bonaventura Fiorentina, affare ai dettagli: ecco le cifre (Di domenica 6 settembre 2020) Jack Bonaventura si avvicina sempre di più alla Fiorentina: l’affare ormai è ai dettagli e mancherebbe solo l’ufficialità La Gazzetta dello Sport è sicura: Jack Bonaventura e la Fiorentina convoleranno presto a nozze. L’accordo tra i viola e Jack non è totale ma poco ci manca e l’attesa per l’ufficialità del primo vero colpo di settembre dovrebbe essere ancora minima. Risolti gli ultimi dettagli, l’ex milanista si appresterà a firmare un contratto con uno stipendio che la Fiorentina vuol tenere sotto i 2 milioni di euro. Un accordo biennale (magari con opzione successiva) ad 1,7-1,8 milioni d’ingaggio con possibili bonus a rendimento individuale e di squadra. Si ... Leggi su calcionews24

